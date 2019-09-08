Кого зможуть прослуховувати ДБР і НАБУ та нащо скасовувати "правки Лозового": пояснення нардепа

Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності днями порекомендував парламенту прийняти проєкт закону про зміни до деяких законодавчих актів. Тут мовиться про так звані "правки Лозового", які стосувалися термінів проведення досудового розслідування, призначення і проведення експертизи. Окрім того, додаткові повноваження нададуть НАБУ і ДБР.

Фактично, детективи цих органів зможуть використовувати "прослушку" без попереднього судового дозволу. Голова цього комітету Ради, нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський, у коментарі 24 каналу детальніше пояснив про зміни, які парламентарі хочуть внести до закону.

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Крім скасування "правок Лозового" у законопроєкті – надання права на "прослушку" для НАБУ і ДБР. Це питання піднімалося з 2015 року у парламенті, проте усі рази його блокували. З різних причин, зокрема, – політичних,

– наголосив він.

За його словами, оскільки ДБР є органом, що розслідує справи стосовно правоохоронців, топ-чиновників, депутатів. Тому ми вважаємо за необхідне надати їм право на "прослушку". Так, це стосуватиметься в тому числі і депутатів після скасування депутатської недоторканності.

Що ж до змін про строки досудового розслідування, Монастирський наголосив: це дуже дискусійне питання.

У нас було дуже мало часу, тому наразі ми просто відкатуємо "правки Лозового" до того моменту, як вони були прийняті і створюємо робочу групу. Думаю, нам знадобиться декілька місяців, щоб розробити якісний проєкт закону до Кримінального процесуального кодексу,

– сказав він.

Що відомо про "правки Лозового" і чому їх хочуть скасувати? У 2017 році до Кримінального процесуального кодексу України були внесені зміни, які отримали назву "правки Лозового". Вони стосувалися строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру тощо.



Президент Зеленський подав на розгляд Ради проєкт закону, згідно з яким хоче їх скасувати. На його думку, наслідком прийняття "правок Лозового" стало запровадження штучних процесуальних перешкод для розслідування злочинів. Це негативно вплинуло на стан правопорядку у країні, а також на завантаженість суддів.

Які зміни передбачає внесений Зеленським законопроєкт?