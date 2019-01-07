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      В Сочельник оккупанты из гранатометов обстреляли украинские позиции

      66 Читати новину українською
      Утренняя сводка Операции объединенных сил
      Утренняя сводка Операции объединенных сил / Фото из открытых источников

      6 января российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, обошлось без жертв среди украинских защитников.

      Об этом информирует штаб ООС.

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      Опорные пункты наших войск были обстреляны противником из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка,
      Красногоровка на Донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении,
      – говорится в утренней сводке военных.

      Так, в ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

      Кроме этого, разведка сообщила, что 6 января, один оккупант погиб и один получил ранения.

      "Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", – добавляют в штабе ООС.

       

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости Донецка Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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