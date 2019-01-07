В Сочельник оккупанты из гранатометов обстреляли украинские позиции
6 января российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, обошлось без жертв среди украинских защитников.
Об этом информирует штаб ООС.
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Опорные пункты наших войск были обстреляны противником из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка,
Красногоровка на Донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении,
– говорится в утренней сводке военных.
Так, в ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.
Кроме этого, разведка сообщила, что 6 января, один оккупант погиб и один получил ранения.
"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", – добавляют в штабе ООС.
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