У Святвечір окупанти із гранатометів обстріляли українські позиції

6 січня російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. На щастя, обійшлося без жертв серед українських оборонців.

Про це інформує штаб ООС.

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Опорні пункти наших військ були обстріляні противником з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку, населених пунктів Новомихайлівка, Мар'їнка,

Красногорівка на Донецькому напрямку та поблизу селища Гнутове на Маріупольському напрямку,

– йдеться у ранковому зведенні військових.

Так, у відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

Окрім цього, розвідка повідомила, що 6 січня, один окупант загинув та один отримав поранення.

"Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", – додають у штабі ООС.