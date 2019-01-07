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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      У Святвечір окупанти із гранатометів обстріляли українські позиції

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      Ранкове зведення Операції об'єднаних сил
      Ранкове зведення Операції об'єднаних сил / фото з відкритих джерел

      6 січня російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. На щастя, обійшлося без жертв серед українських оборонців.

      Про це інформує штаб ООС.

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      Опорні пункти наших військ були обстріляні противником з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку, населених пунктів Новомихайлівка, Мар'їнка,
      Красногорівка на Донецькому напрямку та поблизу селища Гнутове на Маріупольському напрямку,
      – йдеться у ранковому зведенні військових.

      Так, у відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

      Окрім цього, розвідка повідомила, що 6 січня, один окупант загинув та один отримав поранення.

      "Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", – додають у штабі ООС.

       

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини Донецька Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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