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      В Софии полиция распылила слезоточивый газ сама на себя: курьезное видео

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      Полиция в Болгарии распылила перцовые баллончики на себя же
      Полиция в Болгарии распылила перцовые баллончики на себя же / Screenshot

      В столице Болгарии Софии во время антиправительственного протеста полиция решила распылить слезоточивый газ, однако ненароком попала в своих коллег.

      Таким образом в воскресенье, 17 марта, правоохранители пытались разогнать участников акции, сообщает "Европейская правда".

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      Митингующие хотели прорваться в парламент, сломав забор. Тогда полицейские и решили применить баллончики. Правда, они поступили опрометчиво. Не обратив внимания на направление ветра, они распылили слезоточивый газ на своих коллег-правоохранителей.

      На видео можно увидеть, как полиция пытается отвернуться от газа, который дует в их сторону, однако это сделать не удается. Части правоохранители пришлось промывать глаза водой.

      Антиправительственные протесты проходили в течение двух дней в Софии. Они собрали несколько сотен митингующих, которые требовали борьбы с коррупцией во власти и смены правящей структуры в Болгарии.

       

      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости Болгария Протесты
      Источник: 24 канал
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