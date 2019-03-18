У Софії поліція розпилила сльозогінний газ сама на себе: курйозне відео

У столиці Болгарії Софії під час антиурядового протесту поліція вирішила розпили сльозогінний газ, однак ненароком поцілила в своїх колег.

Таким чином в неділю, 17 березня, правоохоронці намагалися розігнати учасників акції, повідомляє "Європейська правда".

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Мітингувальники хотіли прорватися до парламенту, зламавши огорожу. Тоді поліцейські і вирішили застосувати балончики. Щоправда, вони були необачними. Не звернувши уваги на напрям вітру, вони розпилили сльозогінний газ на своїх колег-правоохоронців.

На відео можна побачити, як поліція намагається відвернутись від газу, який дме в їх сторону, однак це зробити не вдається. Частині правоохоронціів довелось промивати очі водою.

Антиурядові протести проходили впродовж двох днів у Софії. Вони зібрали кілька сотень мітингувальників, які вимагали боротьби з корупцією у владі та зміни правлячої структури в Болгарії.