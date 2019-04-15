Заместитель лидера террористической группировки "Исламское государство" в Сомали Абдихаким Мохамед Ибрагим был убит в результате авиаудара в воскресенье между селами Холь-Анод и Хириро. Вместе с неизвестным пассажирами он находился в своем автомобиле во время удара.

Известно, что был атакован автомобиль, в котором ехал Мохамед Ибрагим и еще двое пассажиров. Двое мужчин погибли, еще одного пассажира пока опознать не удалось. По словам анонимного свидетеля, автомобиль, в котором ехали погибшие, сгорел, сообщает The Voice of America.

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Министр безопасности региона Пунтленд в Сомали Абдисамад Мохамед Галлан отметил, что гибель одного из высших руководителей "Исламского государства" ускорит искоренения этой группировки.

Что такое "Исламское государство"?Это мусульманская террористическая организация с идеологией "джихадизма" (войны против всех "неверных" Ислама). Ее боевики стремятся установить всемирный халифат во главе с халифом-преемником пророка Мухаммеда. Территориальная экспансия ИД втянула в конфликт вооруженные формирования различных стран Ближнего Востока, Афганистана, Африки. Под разными названиями существует аж с 1999 года. Численность – не менее 10 тысяч боевиков, а также разветвленная сеть сторонников ли не во всех странах мира.

"Исламское государство" в Сомали возглавляет шейх Абдулкадира Мумин, бывший ученый в "Аш-Шабаб". В октябре 2015 году он дезертировал из группы "Аш-Шабаб" и пообещал быть верным лидеру ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. Убитый Абдихаким Мохамед Ибрагим был правой рукой Мумина, который выжил в результате другого авиаудара в своем горном укрытии в районе Бари в ноябре 2017 года.

Что известно о Аш-Шабааб?Это сомалийская радикальная исламистская военная организация. С 2012 года является официальным центром Аль-Каиды в странах Африканского Рога. Группировка имеет более 14 тысяч боевиков, участвовавших в сомалийской гражданской войне, захвате власти, введении законов шариата и создание исламского халифата.

Представители Пунтленда не сообщается, кто именно стоит за нанесением авиаудара, однако американские военные в Африке не раз наносили сокрушительные удары по боевикам в Сомали. Только в этом году США нанесли более 30 авиаударов, причем все они были направлены против группировки "Аш-Шабаб".

#Puntland Security Minister Abdisamad Mohamed Galan told VOA Somali that the deputy leader of ISIS militant group in Puntland was killed in an airstrike.



He added that Abdihakin Dhoqob who believed to be the deputy of Abdulkadir Mumin was targeted near Iskushuban town in Bari. pic.twitter.com/0YDPFb7ub2 — Puntland Mirror (@Puntlandmirror) 14 квітня 2019 р.

По оценкам экспертов, в Сомали насчитывается 200-300 человек и деловые. "Аш-Шабаб" и ИГИЛ участвовали в боях в восточных горных районах с декабря прошлого года. В "Аш-Шабаб" поклялись уничтожить своего соперника, обвиняя его в "распределении джихадистов". Сотрудники службы безопасности региона сообщили, что часть территории ИГИЛ перешла под контроль "Аш-Шабаб".