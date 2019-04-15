В Сомали авиаударом убили заместителя лидера террористов "Исламского государства"
Заместитель лидера террористической группировки "Исламское государство" в Сомали Абдихаким Мохамед Ибрагим был убит в результате авиаудара в воскресенье между селами Холь-Анод и Хириро. Вместе с неизвестным пассажирами он находился в своем автомобиле во время удара.
Известно, что был атакован автомобиль, в котором ехал Мохамед Ибрагим и еще двое пассажиров. Двое мужчин погибли, еще одного пассажира пока опознать не удалось. По словам анонимного свидетеля, автомобиль, в котором ехали погибшие, сгорел, сообщает The Voice of America.
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Министр безопасности региона Пунтленд в Сомали Абдисамад Мохамед Галлан отметил, что гибель одного из высших руководителей "Исламского государства" ускорит искоренения этой группировки.
Что такое "Исламское государство"?Это мусульманская террористическая организация с идеологией "джихадизма" (войны против всех "неверных" Ислама). Ее боевики стремятся установить всемирный халифат во главе с халифом-преемником пророка Мухаммеда. Территориальная экспансия ИД втянула в конфликт вооруженные формирования различных стран Ближнего Востока, Афганистана, Африки. Под разными названиями существует аж с 1999 года. Численность – не менее 10 тысяч боевиков, а также разветвленная сеть сторонников ли не во всех странах мира.
"Исламское государство" в Сомали возглавляет шейх Абдулкадира Мумин, бывший ученый в "Аш-Шабаб". В октябре 2015 году он дезертировал из группы "Аш-Шабаб" и пообещал быть верным лидеру ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. Убитый Абдихаким Мохамед Ибрагим был правой рукой Мумина, который выжил в результате другого авиаудара в своем горном укрытии в районе Бари в ноябре 2017 года.
Что известно о Аш-Шабааб?Это сомалийская радикальная исламистская военная организация. С 2012 года является официальным центром Аль-Каиды в странах Африканского Рога. Группировка имеет более 14 тысяч боевиков, участвовавших в сомалийской гражданской войне, захвате власти, введении законов шариата и создание исламского халифата.
Представители Пунтленда не сообщается, кто именно стоит за нанесением авиаудара, однако американские военные в Африке не раз наносили сокрушительные удары по боевикам в Сомали. Только в этом году США нанесли более 30 авиаударов, причем все они были направлены против группировки "Аш-Шабаб".
По оценкам экспертов, в Сомали насчитывается 200-300 человек и деловые. "Аш-Шабаб" и ИГИЛ участвовали в боях в восточных горных районах с декабря прошлого года. В "Аш-Шабаб" поклялись уничтожить своего соперника, обвиняя его в "распределении джихадистов". Сотрудники службы безопасности региона сообщили, что часть территории ИГИЛ перешла под контроль "Аш-Шабаб".