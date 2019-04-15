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      У Сомалі авіаударом вбили заступника лідера терористів "Ісламської держави"

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      MQ-9 Reaper drone які використовує США для повітряних атак у Сомалі
      MQ-9 Reaper drone які використовує США для повітряних атак у Сомалі / The Voice of America

      Заступник лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сомалі Абдіхакім Мохамед Ібрагім був убитий внаслідок авіаудару у неділю між селами Холь-Анод і Хіріро. Разом з невідомим пасажирами він перебував у своєму авто під час удару.

      Відомо, що удар поцілив автомобіль, в якому їхав Мохамед Ібрагім та ще двоє пасажирів. Двоє чоловіків загинули, ще одного пасажира наразі впізнати не вдалося. За словами анонімного свідка, автомобіль, в якому їхали загиблі, згорів, повідомляє The Voice of America.

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      Міністр безпеки регіону Пунтленд у Сомалі Абдісамад Мохамед Галлан зазначив, що загибель одного з вищих керівників "Ісламської держави" прискорить викорінення цього угруповання.

      Що таке "Ісламська держава"?Це мусульманська терористична організація з ідеологією "джихадизму" (війни проти всіх "невірних" Ісламу). Її бойовики прагнуть встановити всесвітній халіфат на чолі з халіфом-наступником пророка Мухаммеда. Територіальна експансія ІД втягнула у конфлікт збройні формування різних країн Близького Сходу, Афганістану, Африки. Під різними назвами існує аж з 1999 року. Чисельність – не менше за 10 тисяч бойовиків, а також розгалужена мережа прихильників чи не в усіх країнах світу.

      "Ісламську державу" в Сомалі очолює шейх Абдулкадіра Мумін, колишній вчений в "Аш-Шабаб". У жовтні 2015 року він дезертував з групи "Аш-Шабаб" і пообіцяв бути вірним лідеру ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді. Убитий Абдіхакім Мохамед Ібрагім був правою рукою Мумина, який вижив внаслідок іншого авіаудару у своєму гірському укритті в районі Барі в листопаді 2017 року.

      Що відомо про Аш-Шабааб?Це сомалійська радикальна ісламістська військова організація. З 2012 року є офіційним осередком Аль-Каїди в країнах Африканського Рогу. Угруповання має понад 14 тисяч бойовиків, які брали участь у сомалійській громадянській війні, захопленні влади, введенні законів шаріату і створення ісламського халіфату.

      Представники Пунтленда не повідомляють, хто саме стоїть за нанесенням авіаудару, однак американські військові в Африці не раз завдавали нищівних ударів по бойовиках у Сомалі. Тільки в цьому році США завдали понад 30 авіаударів, причому всі вони були спрямовані проти угруповання "Аш-Шабаб".

      За оцінками експертів, в Сомалі налічується 200-300 людей ІДІЛ. "Аш-Шабаб" та ІДІЛ брали участь у боях в східних гірських районах з грудня минулого року. В "Аш-Шабаб" заприсяглися знищити свого суперника, звинувачуючи його в "розподілі джихадистів". Співробітники служби безпеки регіону повідомили, що частина території ІДІЛ перейшла під контроль "Аш-Шабаб".

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