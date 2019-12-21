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      В спортклубе Порошенко обнаружили скрытые камеры в раздевалках, – ГБР

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      ГБР выявило скрытые камеры в вентиляции раздевалок спортклуба "5 элемент", который связывают с Порошенко / Пресс-служба ГБР

      Во время обысков в спортивном клубе "5 элемент" обнаружили линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации. Все это располагалось в раздевалках клуба. Заметим, что "5 элемент" связывают с действующими нардепом и лидером "Европейской солидарности" и одновременно пятым президентом Петром Порошенко.

      Накануне в Киеве прошли обыски в спортивном клубе "Пятый элемент". Как сообщили в Государственном бюро расследований, обыски проводили их следователи. Они, в частности, обнаружили линзы видеокамер, подключенных к сетевому кабелю. Интересно, что эти линзы были вмонтированы в элементы вентиляции и сигнализации. А размещалось все это в раздевалках спортклуба.

      Обратите внимание! ГБР проводит обыски в киевском офисе "Европейской Солидарности": что известно

      В итоге следователи зарегистрировали уголовное производство. По их убеждению, обнаруженные предметы, имеют признаки специальных технических средств негласного получения информации. В момент изъятия они, скорее всего, находились в рабочем состоянии.

      Досудебное расследование начато по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.

      Что еще известно об обысках в клубе "5 элемент"

      Вместе с сотрудниками ГБР обыски осуществляли еще работники СБУ. Последние обеспечивали оперативное сопровождение обысков. Происходили обыски в рамках уголовных производств, фигурантом которых является Порошенко. Однако, в каких именно, в ГБР не уточнили.

      Кроме спортклуба "5 элемент", обыски проводили еще и по ряду других адресов в Киеве. Говорится об обысках в рамках расследования уголовных производств по "Ленинской кузнице" (завода "Кузница на Рыбальском") и возможного исчезновения материалов из ситуативной комнаты в Офисе Президента. Известно, что в этих делах также фигурирует Порошенко.

      После обысков в клубе рассказали, что заведение работает, как и раньше.

      В каких еще уголовных делах фигурирует Петр Порошенко:

      • Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Россией; введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.
      • Захват государственной власти и подделки при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде.
      • Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (из ситуативной комнаты Администрации Президента).
      • Незаконное пересечение государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).
      • Незаконное задержание Михаила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Польшу.
      • Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Молдову.
      • Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности.
      • Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".
      • Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".
      • Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".
      • Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019: проведение конкурса в короткие сроки и постановления возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.
      • Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы.
      • Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда города Киева с стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".
      • Возможна государственная измена в следствии минских договоренностей. Согласно поданному заявлению, Порошенко согласовывал договоренности о возобновлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей" осознавая, что Россия является стороной конфликта.

      Уголовные производства против Петра Порошенко в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Петр Порошенко
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