У спортклубі Порошенка виявили приховані камери в роздягальнях, – ДБР

Під час обшуків у спортивному клубі "5 елемент" виявили лінзи відеокамер, вмонтовані в елементи вентиляції та сигналізації. Усе це розташовувалося у роздягальнях клубу. Зауважимо, що "5 елемент" пов’язують з чинними нардепом і лідером "Європейської солідарності" та водночас п’ятим президентом Петром Порошенком.

Напередодні у Києві відбулися обшуки у спортивному клубі "П’ятий елемент". Як повідомили у Державному бюро розслідувань, обшуки здійснювали їхні слідчі. Вони, зокрема, виявили лінзи відеокамер, під’єднані до мережевого кабелю. Цікаво, що ці лінзи було вмонтовано в елементи вентиляції та сигналізації. А розміщувалося усе це в роздягальнях спортклубу.

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У підсумку слідчі зареєстрували кримінальне провадження. На їхнє переконання, виявлені предмети, мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. У момент вилучення вони, скоріш за все, перебували в робочому стані.

Досудове розслідування розпочато за статтею про незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Що ще відомо про обшуки в клубі "5 елемент"

Разом зі співробітниками ДБР обшуки здійснювали ще працівники СБУ. Останні забезпечували оперативний супровід обшуків. Відбувалися обшуки у межах кримінальних проваджень, фігурантом яких є Порошенко. Однак, у яких саме, в ДБР не уточнили.

Окрім спортклубу "5 елемент", обшуки проводили ще й за низкою інших адрес у Києві. Мовиться про обшуки в межах розслідування кримінальних проваджень щодо "Ленінської кузні" (заводу "Кузня на Рибальському") та можливого зникнення матеріалів з ситуативної кімнати в Офісі Президента. Відомо, що у цих справах також фігурує Порошенко.

Після обшуків у клубі розповіли, що заклад працює, як і раніше.

У яких ще кримінальних справах фігурує Петро Порошенко:

Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Росією; введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.

Захоплення державної влади та підроблення при цьому офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді.

Ймовірна втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (з ситуативної кімнати Адміністрації Президента).

Незаконний перетин державного кордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та незаконне переміщення його за межі території України до Польщі.

Організація та незаконне переправлення Миколи Чауса через державний кордон України до Молдови.

Скасування рішення голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності.

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".

Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".

Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року: проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення можливо незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.

Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з Державного бюджету України на виплату їм заробітної плати.

Втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва зі сторони Президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".

Можлива ​​державна зрада через мінські домовленості. Згідно з поданою заявою, Порошенко досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей" усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.



Кримінальні провадження проти Петра Порошенка у цифрах / Інфографіка 24 каналу