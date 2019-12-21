У спортклубі Порошенка виявили приховані камери в роздягальнях, – ДБР
Під час обшуків у спортивному клубі "5 елемент" виявили лінзи відеокамер, вмонтовані в елементи вентиляції та сигналізації. Усе це розташовувалося у роздягальнях клубу. Зауважимо, що "5 елемент" пов’язують з чинними нардепом і лідером "Європейської солідарності" та водночас п’ятим президентом Петром Порошенком.
Напередодні у Києві відбулися обшуки у спортивному клубі "П’ятий елемент". Як повідомили у Державному бюро розслідувань, обшуки здійснювали їхні слідчі. Вони, зокрема, виявили лінзи відеокамер, під’єднані до мережевого кабелю. Цікаво, що ці лінзи було вмонтовано в елементи вентиляції та сигналізації. А розміщувалося усе це в роздягальнях спортклубу.
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У підсумку слідчі зареєстрували кримінальне провадження. На їхнє переконання, виявлені предмети, мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. У момент вилучення вони, скоріш за все, перебували в робочому стані.
Досудове розслідування розпочато за статтею про незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.
Що ще відомо про обшуки в клубі "5 елемент"
Разом зі співробітниками ДБР обшуки здійснювали ще працівники СБУ. Останні забезпечували оперативний супровід обшуків. Відбувалися обшуки у межах кримінальних проваджень, фігурантом яких є Порошенко. Однак, у яких саме, в ДБР не уточнили.
Окрім спортклубу "5 елемент", обшуки проводили ще й за низкою інших адрес у Києві. Мовиться про обшуки в межах розслідування кримінальних проваджень щодо "Ленінської кузні" (заводу "Кузня на Рибальському") та можливого зникнення матеріалів з ситуативної кімнати в Офісі Президента. Відомо, що у цих справах також фігурує Порошенко.
Після обшуків у клубі розповіли, що заклад працює, як і раніше.
У яких ще кримінальних справах фігурує Петро Порошенко:
- Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Росією; введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.
- Захоплення державної влади та підроблення при цьому офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді.
- Ймовірна втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (з ситуативної кімнати Адміністрації Президента).
- Незаконний перетин державного кордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).
- Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та незаконне переміщення його за межі території України до Польщі.
- Організація та незаконне переправлення Миколи Чауса через державний кордон України до Молдови.
- Скасування рішення голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності.
- Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".
- Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".
- Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".
- Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року: проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення можливо незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.
- Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з Державного бюджету України на виплату їм заробітної плати.
- Втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва зі сторони Президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".
- Можлива державна зрада через мінські домовленості. Згідно з поданою заявою, Порошенко досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей" усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.
Кримінальні провадження проти Петра Порошенка у цифрах / Інфографіка 24 каналу