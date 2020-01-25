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      В США 441 тысяча литров вина вытекла в реку: фото последствий

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      Красные берега Рашен-Ривер / patch.com

      Инцидент произошел на предприятии в Северной Калифорнии. Вино просочилось из поврежденного вино-смесительного контейнера и вытекло прямо в реку Рашен-Ривер, впадающую в Тихий океан к северу от залива Сан-Франциско.

      В водоем попало почти 441 тысяча литров вина и это может привести к массовой смерти важных для рыб водных насекомых, передает CNN.

      В США такое не впервые: В Калифорнии перевернулся грузовик с пивом: видео

      Винодельня, на которой произошло это чрезвычайное событие называется Rodney Strong Vineyards. Утечку взялись ликвидировать местные спасательные службы. Несмотря на то, что ее удалось остановить, в реку все равно вытекло 48% вина.

      Река приобрела красный цвет.


      На американской винодельческие произошла масштабная утечка/ фото SKY7

      Этот инцидент мог привести к массовой смерти водных насекомых. Это, в свою очередь, может осложнить процесс питания рыбы, обитающей в реке.

      Представители компании заявили, что очень обеспокоены ситуацией и проведут внутреннее расследование.


      Река и ее берега покраснели/ фото patch.com

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости США Экология Курьезные новости Алкоголь
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