В США 441 тысяча литров вина вытекла в реку: фото последствий

Инцидент произошел на предприятии в Северной Калифорнии. Вино просочилось из поврежденного вино-смесительного контейнера и вытекло прямо в реку Рашен-Ривер, впадающую в Тихий океан к северу от залива Сан-Франциско.

В водоем попало почти 441 тысяча литров вина и это может привести к массовой смерти важных для рыб водных насекомых, передает CNN.

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Винодельня, на которой произошло это чрезвычайное событие называется Rodney Strong Vineyards. Утечку взялись ликвидировать местные спасательные службы. Несмотря на то, что ее удалось остановить, в реку все равно вытекло 48% вина.

Река приобрела красный цвет.



На американской винодельческие произошла масштабная утечка/ фото SKY7

Этот инцидент мог привести к массовой смерти водных насекомых. Это, в свою очередь, может осложнить процесс питания рыбы, обитающей в реке.

Представители компании заявили, что очень обеспокоены ситуацией и проведут внутреннее расследование.



Река и ее берега покраснели/ фото patch.com