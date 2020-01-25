В США 441 тысяча литров вина вытекла в реку: фото последствий
Инцидент произошел на предприятии в Северной Калифорнии. Вино просочилось из поврежденного вино-смесительного контейнера и вытекло прямо в реку Рашен-Ривер, впадающую в Тихий океан к северу от залива Сан-Франциско.
В водоем попало почти 441 тысяча литров вина и это может привести к массовой смерти важных для рыб водных насекомых, передает CNN.
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Винодельня, на которой произошло это чрезвычайное событие называется Rodney Strong Vineyards. Утечку взялись ликвидировать местные спасательные службы. Несмотря на то, что ее удалось остановить, в реку все равно вытекло 48% вина.
Река приобрела красный цвет.
На американской винодельческие произошла масштабная утечка/ фото SKY7
Этот инцидент мог привести к массовой смерти водных насекомых. Это, в свою очередь, может осложнить процесс питания рыбы, обитающей в реке.
Представители компании заявили, что очень обеспокоены ситуацией и проведут внутреннее расследование.
Река и ее берега покраснели/ фото patch.com