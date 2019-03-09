В Калифорнии перевернулся грузовик с пивом: видео
В американском штате Калифорния грузовой автомобиль перевернулся на автостраде. Вследствие этого сотни банок с пивом оказались на дороге.
Грузовик перевозил пивную продукцию, пишет ABC News.
Читайте также: От алкогольного отравления спасали пивом: неожиданная история спасения пациента во Вьетнаме
ДТП произошло по вине водителя грузовика. 25-летний уроженец Инглвуда пытался объехать другие автомобили, однако не справился с управлением. Поэтому машина с пивом перевернулась на обочину.
Пиво растеклось по шоссе.
Водитель грузового автомобиля не пострадал.
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Порошенко не сможет погасить скандал с коррупцией в "Укроборонпроме", – экспертсегодня , 08:08
-
Арестованые должностные лица "Спецтехноэкспорта" покинули СИЗО под миллионные залогисегодня , 02:08
-
Холостяк 9 сезон 1 выпуск: как девушки удивляли Никиту Добрынина и кто получил первые розысегодня , 01:24
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
В Нью-Йорке пытались "оккупировать" Уолл-Стрит. Фото30 сентября 2011 , 19:22
Фотофакт: президенту Финляндии не нашлось места в зале – он сел на ступеньки8 октября 2018 , 00:15
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля 2018 , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля 2018 , 15:00