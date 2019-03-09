В Калифорнии перевернулся грузовик с пивом: видео

Грузовик перевозил пивную продукцию, пишет ABC News.

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ДТП произошло по вине водителя грузовика. 25-летний уроженец Инглвуда пытался объехать другие автомобили, однако не справился с управлением. Поэтому машина с пивом перевернулась на обочину.

Пиво растеклось по шоссе.