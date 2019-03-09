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      В Калифорнии перевернулся грузовик с пивом: видео

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      В Калифорнии перевернулся грузовик с пивом
      В Калифорнии перевернулся грузовик с пивом / Фото из Twitter ABC News

      В американском штате Калифорния грузовой автомобиль перевернулся на автостраде. Вследствие этого сотни банок с пивом оказались на дороге.

      Грузовик перевозил пивную продукцию, пишет ABC News.

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      ДТП произошло по вине водителя грузовика. 25-летний уроженец Инглвуда пытался объехать другие автомобили, однако не справился с управлением. Поэтому машина с пивом перевернулась на обочину.

      Пиво растеклось по шоссе.

      Водитель грузового автомобиля не пострадал.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Аварии и ДТП Курьезные новости Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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