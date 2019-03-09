У Каліфорнії перекинулась вантажівка з пивом: відео

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ДТП трапилася з вини водія вантажівки. 25-річний уродженець Інглвуда намагався об'їхати інші автомобілі, однак не впорався з керуванням. Тож автівка з пивом перекинулась на узбіччя.

Пиво розтеклося по шосе.