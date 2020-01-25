У США 441 тисяча літрів вина витекла в ріку: фото наслідків

Інцидент трапився на підприємстві у Північній Каліфорнії. Вино просочилося із пошкодженого винозмішувального контейнера та витекло прямо у річку Рашен-Рівер, яка впадає в Тихий океан на північ від затоки Сан-Франциско.

У водойму потрапило майже 441 тисяча літрів вина і це може призвести до масової смерті важливих для риб водних комах, передає CNN.

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Виноробня, на якій трапилась ця надзвичайна подія має назву Rodney Strong Vineyards. Витік взялися ліквідовувати місцеві рятувальні служби. Попри те, що його вдалося зупинити, у річку все одно витекло 48% вина.

Ріка набула червоного забарвлення.



На американській виноробні стався масштабний витік/ фото SKY7

Цей інцидент міг призвести до масової смерті водних комах. Це, своєю чергою, може ускладнити процес харчування риби, що мешкає у ній.

Представники компанії заявили, що дуже стурбовані ситуацією та проведуть внутрішнє розслідування.



Ріка та її береги почервоніли/ фото patch.com