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      У США 441 тисяча літрів вина витекла в ріку: фото наслідків

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      Червоні береги Рашен-рівер / patch.com

      Інцидент трапився на підприємстві у Північній Каліфорнії. Вино просочилося із пошкодженого винозмішувального контейнера та витекло прямо у річку Рашен-Рівер, яка впадає в Тихий океан на північ від затоки Сан-Франциско.

      У водойму потрапило майже 441 тисяча літрів вина і це може призвести до масової смерті важливих для риб водних комах, передає CNN.

      У США таке не вперше: У Каліфорнії перекинулась вантажівка з пивом: відео

      Виноробня, на якій трапилась ця надзвичайна подія має назву Rodney Strong Vineyards. Витік взялися ліквідовувати місцеві рятувальні служби. Попри те, що його вдалося зупинити, у річку все одно витекло 48% вина. 

      Ріка набула червоного забарвлення.


      На американській виноробні стався масштабний витік/ фото SKY7

      Цей інцидент міг призвести до масової смерті водних комах. Це, своєю чергою, може ускладнити процес харчування риби, що мешкає у ній.

      Представники компанії заявили, що дуже стурбовані ситуацією та проведуть внутрішнє розслідування.


      Ріка та її береги почервоніли/ фото patch.com

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини США Алкоголь Курйозні новини Екологія
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