В США более 500 священников обвинили в изнасилованиях детей

В американском штате Иллинойс прокуратура провела большое расследование сексуального насилия со стороны духовенства над детьми. По его результатам, обвинения в изнасилованиях вменяют полтысячи священникам.

Об этом пишет Associated Press.

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В самой епархии штата считают, что обвинения обоснованы относительно 185 священников. Там даже обнародовали их имена.

Однако по данным прокуратуры, церковь получила жалобы на более чем 500 представителей духовенства о насилии над детьми, но умолчала об этом.

К слову, некоторые из фигурантов дел уже умерли.

К слову, 27 августа 2018 года Папа Римский Франциск попросил прощения за отвратительные грехи церкви, в частности, за сексуальное насилие над детьми со стороны духовенства. Тему злодеяний священников он поднял во время своего исторического визита в Ирландию. Это первый папский визит в страну почти за четыре десятилетия.