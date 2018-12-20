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      В США более 500 священников обвинили в изнасилованиях детей

      78 Читати новину українською
      Против американских священников нередко выдвигают обвинения в насилии
      Против американских священников нередко выдвигают обвинения в насилии / Фото из открытых источников

      В американском штате Иллинойс прокуратура провела большое расследование сексуального насилия со стороны духовенства над детьми. По его результатам, обвинения в изнасилованиях вменяют полтысячи священникам.

      Об этом пишет Associated Press.

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      В самой епархии штата считают, что обвинения обоснованы относительно 185 священников. Там даже обнародовали их имена.

      Однако по данным прокуратуры, церковь получила жалобы на более чем 500 представителей духовенства о насилии над детьми, но умолчала об этом.

      К слову, некоторые из фигурантов дел уже умерли.

      К слову, 27 августа 2018 года Папа Римский Франциск попросил прощения за отвратительные грехи церкви, в частности, за сексуальное насилие над детьми со стороны духовенства. Тему злодеяний священников он поднял во время своего исторического визита в Ирландию. Это первый папский визит в страну почти за четыре десятилетия.

      Теги: Религия Новости США
      Источник: 24 Канал
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