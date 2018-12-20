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      У США понад 500 священиків звинуватили у зґвалтуваннях дітей

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      Проти американських священиків нерідко висувають звинувачення у насильстві
      Проти американських священиків нерідко висувають звинувачення у насильстві / Фото з відкритих джерел

      В американському штаті Іллінойс прокуратура провела велике розслідування щодо сексуального насильства з боку духовенства над дітьми. За його результатами, звинувачення у зґвалтуваннях закидають півтисячі священиків.

      Про це пише Associated Press.

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      У самій єпархії штату вважають, що звинувачення обґрунтовані стосовно 185 священиків. Там навіть оприлюднили їхні імена. 

      Проте згідно з даними прокуратури, церква отримала скарги на більш ніж 500 представників духовенства щодо насильства над дітьми, але змовчала про це. 

      До слова, деякі з фігурантів справ вже померли.

      До слова, 27 серпня 2018 року Папа Римський Франциск попросив пробачення за огидні гріхи церкви, зокрема, за сексуальне насильство над дітьми з боку духовенства. Тему злодіянь священиків він підняв під час свого історичного візиту до Ірландії. Це перший папський візит до країни майже за чотири десятиліття.

      Теги: Новини США Релігія
      Джерело: 24 Канал
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