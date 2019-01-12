В США будут обучать студентов противодействию российской гибридной угрозе

Джорджтаунский университет в Вашингтоне запускает курс, на котором студентам будут объяснять, в чем заключается суть российской гибридной угрозы и как она может повлиять на мировое устройство.

Программа стартует весной 2019 года, сообщили в пресс-службе вуза.

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Возглавит курс американская журналистка-аналитик, експерт по информационной войне Молли Маккью.

"После выборов в США в 2016 году Кремль все чаще использует методы нового типа войны Кремля, направленные в том числе на наше общество и граждан. Этот курс будет охватывать российскую доктрину и идеологию, которая закладывает основу для глобального империалистического восстания Кремля; будут обсуждаться примеры этих методов, а также будем исследовать, почему для Соединенных Штатов и их союзников так трудно бороться с полномасштабной гибридной войной", – отметили в описании курса.