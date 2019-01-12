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      У США навчатимуть студентів протидії російській гібридній загрозі

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      У США запустять курс про російську гібридну загрозу
      У США запустять курс про російську гібридну загрозу / Фото з відкритих джерел

      Джорджтаунський університет у Вашингтоні запускає курс, на якому студентам пояснюватимуть, у чому полягає суть російської гібридної загрози та як вона може вплинути на світовий устрій.

      Програма стартує навесні 2019 року, повідомили у прес-службі вишу. 

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      Очолюватиме курс американська журналістка-аналітикиня, експертка з інформаційної війни Моллі МакКью.

      "Після виборів у США у 2016 році Кремль все частіше використовує методи нового типу війни Кремля, які спрямовані зокрема на наше суспільство і громадян. Цей курс охоплюватиме російську доктрину і ідеологію, що закладає основу для глобального імперіалістичного повстання Кремля; будуть обговорюватись приклади цихметодів; а також будемо досліджувати, чому для Сполучених Штатів та їхніх союзників так важко боротися з повномасштабною гібридною війною", – зазначили в описі курсу.

      Теги: Новини США Новини Росії Студенти Освіта Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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