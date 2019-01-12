У США навчатимуть студентів протидії російській гібридній загрозі

Джорджтаунський університет у Вашингтоні запускає курс, на якому студентам пояснюватимуть, у чому полягає суть російської гібридної загрози та як вона може вплинути на світовий устрій.

Програма стартує навесні 2019 року, повідомили у прес-службі вишу.

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Очолюватиме курс американська журналістка-аналітикиня, експертка з інформаційної війни Моллі МакКью.

"Після виборів у США у 2016 році Кремль все частіше використовує методи нового типу війни Кремля, які спрямовані зокрема на наше суспільство і громадян. Цей курс охоплюватиме російську доктрину і ідеологію, що закладає основу для глобального імперіалістичного повстання Кремля; будуть обговорюватись приклади цихметодів; а також будемо досліджувати, чому для Сполучених Штатів та їхніх союзників так важко боротися з повномасштабною гібридною війною", – зазначили в описі курсу.