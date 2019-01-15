В США демократы снова заблокировали принятие санкций против Сирии и ее союзников

Демократы Сената Конгресса США в понедельник в третий заблокировали рассмотрение законопроекта "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" о санкциях против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана.

Об этом сообщило издание C-SPAN.

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В процедурном голосовании 50 сенаторов-республиканцев высказались за законопроект при необходимых 60 голосах, 43 законодателя проголосовали против. Аналогичным образом Демократическая партия смогла заблокировать инициативу также 10 января (53-43) и 8 января (56-46).

Демократы в Сенате ранее заявляли, что не будут голосовать за рассмотрение документов, связанных с восстановлением работы федерального правительства, независимо от их содержания.

Инициатива предусматривает введение санкций против субъектов, сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, в частности в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами. Автор законопроекта республиканец Марко Рубио (от штата Флорида) предлагает закрепить в виде законодательного акта введенные против Сирии рестрикции на основании указов президента США. При этом в случае утверждения законопроекта президент США Дональд Трамп уже не сможет отменить действие ограничений без соответствующего одобрения со стороны Конгресса. Рубио предлагает ввести санкции против России и Ирана за оказание помощи, в том числе военной, Сирии.

Попадание в список санкций означает замораживание активов в США и запрет для американских граждан на ведение бизнеса с данным юридическими или физическими лицами.