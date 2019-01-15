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      У США демократи знову заблокували прийняття санкцій проти Сирії та її союзників

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      Конгрес США
      Конгрес США / Фото з відкритих джерел

      Демократи Сенату Конгресу США у понеділок в третє заблокували розгляд законопроекту "Зміцнення безпеки Америки на Близькому Сході" про санкції проти Сирії та її союзників, в тому числі Росії та Ірану.

      Про це повідомило видання C-SPAN.

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      У процедурному голосуванні 50 сенаторів-республіканців висловилися за законопроект при необхідних 60 голосах, 43 законодавця проголосували проти. Аналогічним чином Демократична партія змогла заблокувати ініціативу також 10 січня (53-43) і 8 січня (56-46).

      Демократи в Сенаті раніше заявляли, що не голосуватимуть за розгляд документів, які пов'язані з відновленням роботи федерального уряду, незалежно від їх змісту.

      Ініціатива передбачає введення санкцій проти суб'єктів, які співпрацюють з урядом президента Сирії Башара Асада, зокрема у сфері постачання запчастин для літаків і торгівлі нафтопродуктами. Автор законопроекту республіканець Марко Рубіо (від штату Флорида) пропонує закріпити у вигляді законодавчого акту введені проти Сирії рестрикції на підставі указів президента США. При цьому в разі затвердження законопроекту президент США Дональд Трамп уже не зможе скасувати дію обмежень без відповідного схвалення з боку Конгресу. Рубіо також пропонує ввести санкції проти Росії і Ірану за надання допомоги, зокрема військової, Сирії.

      Попадання в списку санкцій означає заморожування активів в США і заборону для американських громадян на ведення бізнесу з даними юридичними або фізичними особами.

      Теги: Новини політики Новини США Війна у Сирії
      Джерело: 24 Канал
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