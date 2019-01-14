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      У Білому домі заявили, що Іванка Трамп не є кандидатом на пост глави Світового банку

      41 Читать новость на русском
      Іванка Трамп
      Іванка Трамп / Фото з відкритих джерел

      Дочка президента США Дональда Трампа Іванка не розглядається на роль можливого претендента на пост президента Всесвітнього банку.

      Про це повідомило видання Politico з посиланням на заступника директора з комунікацій Білого дому Джесіку Діто.

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      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що американські ЗМІ назвали чотирьох головних кандидатів на посаду президента Світового банку, серед яких яскраво виділяється прізвище Трамп – донька президента Дональда Трампа Іванка може очолити фінансову інституцію світового значення.

      Повідомлення про те, що її кандидатура розглядається, не відповідають дійсності,
      – заявила Джесіка Діто.

      Діто наголосила, що міністр фінансів США Стівен Мнучін і виконуючий обов'язки глави апарату співробітників Білого дому Мік Малвені звернулися до Іванки Трамп з проханням "допомогти з процесом висування кандидата, оскільки вона тісно працювала з керівництвом Світового банку в останні два роки".

      Можливим кандидатом є директор Агентства США з міжнародного розвитку Марк Грін. Раніше інтернет-видання Daily caller повідомило також про те, що адміністрація Трампа може висунути на цю посаду заступника міністра фінансів США з міжнародних справ Девіда Мелпаса.

      У американців можуть бути конкуренти з країн, що розвиваються. Йдеться, зокрема, про представницю Нігерії економіста Нгозі Вікон-Івевале, економіста і екс-президентові Африканського банку розвитку Дональда Каберука з Руанди і індонезійському міністра фінансів Срі Мульяні Індраваті.

      Всесвітній банк у четвер поінформував, що кандидатури на посаду голови організації повинні бути представлені в період з 7 лютого по 14 березня. Після цього відберуть максимум трьох кандидатів, а новий президент, як очікується, буде обраний до засідання керівних органів СБ і МВФ 12-14 квітня у Вашингтоні.

      Теги: Новини США Світовий банк Іванка Трамп
      Джерело: 24 Канал
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