В США два самолета столкнулись в воздухе: три человека погибли
В воздухе столкнулись два легкомоторных самолета. Инцидент произошел неподалеку Майами, Флорида. В ходе аварии погибли три человека.
Об этом сообщила служба CNN.
Читайте также: В Южной Корее разбился военный вертолет: есть погибшие
Отмечается, что оба самолета вылетели с аэродрома, находящегося на территории международного аэропорта Майами. В воздухе самолеты столкнулись и упали в 15 километрах от аэродрома.
На месте падения самолетов спасатели нашли тела трех погибших. По данным службы в каждом из самолетов находился ученик и инструктор. Сейчас спасатели ищут четвертую жертву.
Причины столкновения самолетов расследует Федеральное авиационное управление США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет25 февраля , 11:01
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти25 января , 15:38
Марка Фейгина лишили статуса адвоката24 апреля , 20:47