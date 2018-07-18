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У США два літаки зіткнулися у повітрі: троє людей загинуло

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У повітрі над Флоридою зіткнулися два літаки
У повітрі над Флоридою зіткнулися два літаки

У повітрі зіткнулися два легкомоторних літаки. Інцидент трапився неподалік Маямі, Флорида. В ході аварії загинуло троє осіб.

Про це повідомила служба CNN.

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Зазначається, що обидва літаки вилетіли з аеродрому, що знаходиться на території міжнародного аеропорту Маямі. В повітрі літаки зіткнулися та впали на відстані 15 кілометрів від аеродрому.

На місті падіння літаків рятувальники знайшли тіла трьох загиблих. За даними служби у кожному з літаків знаходився учень та інструктор. Наразі рятувальники шукають четверту жертву.

Причини зіткнення літаків розслідує Федеральне авіаційне управління США

Теги: Новини США авіація Жертви Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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