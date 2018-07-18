У США два літаки зіткнулися у повітрі: троє людей загинуло
У повітрі зіткнулися два легкомоторних літаки. Інцидент трапився неподалік Маямі, Флорида. В ході аварії загинуло троє осіб.
Про це повідомила служба CNN.
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Зазначається, що обидва літаки вилетіли з аеродрому, що знаходиться на території міжнародного аеропорту Маямі. В повітрі літаки зіткнулися та впали на відстані 15 кілометрів від аеродрому.
На місті падіння літаків рятувальники знайшли тіла трьох загиблих. За даними служби у кожному з літаків знаходився учень та інструктор. Наразі рятувальники шукають четверту жертву.
Причини зіткнення літаків розслідує Федеральне авіаційне управління США
Джерело: 24 Канал
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