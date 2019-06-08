В США хотят снести известную смертельной стрельбой школу Колумбайн

Власти округа Джефферсон, что в американском штате Колорадо, предлагают снести старое здание школы Колумбайн. Там в 1999 году произошла смертельная бойня, в результате которой погибли 13 человек.

Предложение мотивировано тем, что до сих пор Колумбайн является символом вдохновения для людей, которые устраивают стрельбу в учебных заведениях.

Последний похожий случай: В США подростки открыли огонь по ученикам в школе: есть жертвы – фото

Примером этого можно назвать, в частности, и события, которые произошли в октябре 2018 года в оккупированной Керчи. Там 20-летний студент Влад Росляков устроил кровавую бойню в стенах колледжа. Вероятнее всего, его вдохновила именно история с Колумбайном. Парню удалось даже "превзойти" своих вдохновителей – Эрика Харриса и Дилана Клиболда – они убили 13 человек, а Росляков – 20. Больше о кровавой бойне в Керчи – здесь.

Так, руководитель американского округа Джейсон Гласс обратился к родителям школьников с предложение сравнять с землей старое здание школы Колумбайн, а также построить новое здание в другом месте.



Школа Колумбайн/ Getty images

По его мнению, это перестанет вдохновлять стрелков на массовые убийства в школах. Соответствующее обращение размещено на сайте, посвященном учебным заведениям округа Джефферсон.

Трагедия в средней школе Колумбайн в 1999 году служит отправной точкой для убийств в школах. Ученики просматривают и изучают видео бойни в Колумбайне и находят в нем страшный источник вдохновения и мотивации. Они называют себя "колумбайнерами", такие одержимые люди есть по всему миру,

– отметил Гласс.

Вместе с тем, он добавил, что ежегодно в школу пытаются пройти несколько сотен людей. Они хотят посмотреть на место жестокого преступления.





Мемориал возле школы Колумбайн в США/ Getty images

Гласс в своем заявлении предлагает оставить мемориальное здание библиотеки, а место, на котором стоит старая школа, засадить травой.

Что известно про стрельбу в школе Колумбайн? Это – одно из крупнейших массовых убийств, которые когда-либо происходили в школах США.



В средней школе Колумбайн, штат Колорадо, 20 апреля 1999 года двое учащихся Дилан Клиболд и Эрик Харрис из огнестрельного оружия убили 13 человек и ранили еще 36 человек. После этого злоумышленники застрелились сами, их тела нашли в библиотеке.



Трагедия в Колумбайне получила широкий резонанс в обществе и вызвала споры о необходимости усиления контроля над огнестрельным оружием в США.





Кадр стрельбы в школе Колумбайн