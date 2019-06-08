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      У США хочуть знести відому смертельною стріляниною школу Колумбайн

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      Школа Колумбайн у США
      Школа Колумбайн у США / Getty images

      Влада округу Джеферсон, що в американському штаті Колорадо, пропонує знести стару будівлю школи Колумбайн. Там у 1999 році відбулася смертельна бійня, в результаті якої загинули 13 людей.

      Пропозиція вмотивована тим, що досі Колумбайн є символом натхнення для людей, які влаштовують стрілянини у навчальних закладах.

      Останній схожий випадок: У США підлітки відкрили вогонь по учнях у школі: є жертви – фото

      Прикладом цього можна назвати, зокрема, й події, які трапились у жовтні 2018 року в окупованій Керчі. Там 20-річний студент Влад Росляков влаштував криваву бійню у стінах коледжу. Найімовірніше, його надихнула саме історія з Колумбайном. Хлопцю вдалось навіть "перевершити" своїх натхненників – Еріка Гарріса та Ділана Кліболда – вони вбили 13 людей, а Росляков – 20. Більше про криваву бійню у Керчі – тут.

      Так, керівник американського округу Джейсон Гласс звернувся до батьків школярів із пропозицію зрівняти із землею стару будівлю школи Колумбайн, а також побудувати нове приміщення в іншому місці.

      Колумбайн школа Колумбайн стрілянина жертви США
      Школа Колумбайн/ Getty images

      На його думку, це перестане надихати стрільців на масові вбивства у школах. Відповідне звернення розміщене на сайті, присвяченому навчальним закладам округу Джефферсон.

      Трагедія в середній школі Колумбайна в 1999 році служить відправною точкою для вбивств у школах. Учні переглядають і вивчають відео бійні в Колумбайні і знаходять у ньому страшне джерело натхнення та мотивації. Вони називають себе "колумбайнерами", такі одержимі люди є по всьому світу,
      – наголосив Гласс.

      Водночас, він додав, що щороку у школу намагаються пройти кілька сотень людей. Вони прагнуть подивитися на місце жорстокого злочину.

      школа Колумбайн США жертви
      Колумбайн школа стрілянина жертви
      Меморіал поблизу школи Колумбайн у США/ Getty images

      Гласс у своїй заяві пропонує залишити меморіальну будівлю бібліотеки, а місце, на якому стоїть стара школа, засадити травою.

      Що відомо про стрілянину у школі Колумбайн? Це – одне із найбільших масових вбивств, які коли-небудь ставалися у школах США.

      У середній школі Колумбайн, що в штаті Колорадо, 20 квітня 1999 року двоє учнів Ділан Кліболд та Ерік Гарріс із вогнепальної зброї вбили 13 людей та поранили ще 36 осіб. Після цього зловмисники застрелилися самі, їхні тіла знайшли у бібліотеці.

      Трагедія у Колумбайні набула широкого резонансу у суспільстві й викликала суперечки про необхідність посилення контролю над вогнепальною зброєю у США.


      Кадр стрілянини у школі Колумбайн

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      Теги: Новини США Теракт Жертви Діти і неповнолітні
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