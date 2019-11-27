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      В США из-за угрозы воздушной атаки экстренно эвакуировали Конгресс

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      В США эвакуировали здание Капитолия из-за "угрозы с неба" / ru.wikipedia.org

      В Соединенных Штатах эвакуировали Конгресс и закрыли Белый дом из-за "неопознанного летательного аппарата", вошедшего в ограниченное воздушное пространство. Медленное движение в небе могло быть беспилотником или просто стаей птиц.

      Из-за этого даже был созвано экстренное совещание высших чиновников в сфере национальной безопасности после того, как "летательный аппарат" заметили на радарах возле Капитолия, сообщает CNN.

      К слову: Самолет загорелся в небе над Лос-Анджелесом: видео

      Впрочем, когда вертолеты и самолеты береговой охраны разведали территорию над зданием Конгресса, то не нашли никакой угрозы в небе. Один из пилотов, который принимал участие в операции, рассказал, что видел там птиц.

      Зато правоохранители имеют несколько вариантов относительно того, что могло же могло попасть на радары. Среди них есть как стая птиц, так и неизвестный беспилотник или атмосферная аномалия.

      Работа Конгресса была восстановлена менее чем через час – после того, как правоохранительные органы не обнаружили никаких подозрительных летательных аппаратов в небе над Вашингтоном.

      Что известно о воздушном пространстве над Вашингтоном?Движение по воздушному пространству над американской столицей является более ограниченным, чем где-либо еще в США. После теракта 11 сентября для обеспечения безопасности Авиационное управление США существенно ограничило доступ для самолетов в небе над Вашингтоном.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: авиация Новости США
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