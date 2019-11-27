У США через загрозу повітряної атаки екстрено евакуювали Конгрес

У Сполучених Штатах евакуювали Конгрес та закрили Білий дім через "нерозпізнаний літальний апарат", що увійшов в обмежений повітряний простір. Повільний рух у небі міг бути безпілотником або просто зграєю птахів.

Через це навіть було скликано екстрену нараду найвищих чиновників у сфері національної безпеки після того, як "літальний апарат" помітили на радарах біля Капітолію, повідомляє CNN.

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Втім коли гелікоптери та літаки берегової охорони розвідали територію над будівлею Конгресу, то не знайшли жодної загрози у небі. Один з пілотів, який брав участь в операції, розповів, що бачив там птахів.

Натомість правоохоронці мають декілька варіантів щодо того, що могло ж могло потрапити на радари. Серед них є як зграя птахів, так і невідомий безпілотник або атмосферна аномалія.

Роботу Конгресу було відновлено менш як за годину – після того, як правоохоронні органи не виявили жодних підозрілих літальних апаратів у небі над Вашингтоном.

Що відомо про повітряний простір над Вашингтоном?Рух повітряним простором над американською столицею є більш обмеженим, ніж будь-де інше у США. Після теракту 11 вересня для гарантування безпеки Авіаційне управління США суттєво обмежила доступ для літаків у небі над Вашингтоном.