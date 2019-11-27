09:00
27 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "відцапав" Калінінград. Алкогольна війна в Росії
      Вєсті Кремля
      20:51, 26 листопада
      Вєсті.UA: Для чого Зеленському велосипед. Шуфрич цитує Франка
      Вєсті.UA
      20:30, 26 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      У США через загрозу повітряної атаки екстрено евакуювали Конгрес

      843 Читать новость на русском
      У США евакуювали будівлю Капітолію через "загрозу з неба" / ru.wikipedia.org

      У Сполучених Штатах евакуювали Конгрес та закрили Білий дім через "нерозпізнаний літальний апарат", що увійшов в обмежений повітряний простір. Повільний рух у небі міг бути безпілотником або просто зграєю птахів.

      Через це навіть було скликано екстрену нараду найвищих чиновників у сфері національної безпеки після того, як "літальний апарат" помітили на радарах біля Капітолію, повідомляє CNN.

      До слова: Літак загорівся в небі над Лос-Анджелесом: відео

      Втім коли гелікоптери та літаки берегової охорони розвідали територію над будівлею Конгресу, то не знайшли жодної загрози у небі. Один з пілотів, який брав участь в операції, розповів, що бачив там птахів.

      Натомість правоохоронці мають декілька варіантів щодо того, що могло ж могло потрапити на радари. Серед них є як зграя птахів, так і невідомий безпілотник або атмосферна аномалія.

      Роботу Конгресу було відновлено менш як за годину – після того, як правоохоронні органи не виявили жодних підозрілих літальних апаратів у небі над Вашингтоном.

      Що відомо про повітряний простір над Вашингтоном?Рух повітряним простором над американською столицею є більш обмеженим, ніж будь-де інше у США. Після теракту 11 вересня для гарантування безпеки Авіаційне управління США суттєво обмежила доступ для літаків у небі над Вашингтоном.

      Блумберг проти Трампа: чого чекати Україні?
      сьогодні
      1843
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини США авіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как Кремль пробирается в суверенные страны
      сьогодні , 08:40 Как Кремль пробирается в суверенные страны
      Блог Медіа 126
      Головні новини 26 листопада: Зеленський в Естонії, ДБР підготувало підозру Федині
      сьогодні , 08:01 Головні новини 26 листопада: Зеленський в Естонії, ДБР підготувало підозру Федині
      Анастасія Зазуляк 1608
      Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні
      сьогодні , 07:01 Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні
      Інна Жолобович 5466
      Тут як на війні, проявляються всі приховані якості, – Нефьодов про спротив митній реформі
      сьогодні , 06:50 Тут як на війні, проявляються всі приховані якості, – Нефьодов про спротив митній реформі
      Леся Виговська 1678
      Блумберг проти Трампа: чого чекати Україні?
      сьогодні , 06:10 Блумберг проти Трампа: чого чекати Україні?
      Ярослав Голобородько 1843
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук