В США между полицией и подозреваемым вспыхнула перестрелка, есть погибший и раненые
Один человек погиб в результате перестрелки в американском Канзас-сити. Правоохранители ликвидировали подозреваемого в убийстве, которое произошло почти две недели назад.
Найти полиция искала мужчину около недели, сообщает CNN.
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Когда же он заметил возле своего дома копов – открыл по ним огонь и сразу после этого скрылся с места происшествия. Вскоре вернулся и забаррикадировался в своем доме. А тогда вышел и снова начал стрелять. Полицейские открыли ответный огонь и застрелили нападавшего.
В результате перестрелки трое офицеров полиции получили ранения. Сейчас они находятся в больнице, их состояние стабильное. А личность убитого пока не разглашают.
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