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Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

В США между полицией и подозреваемым вспыхнула перестрелка, есть погибший и раненые

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В Канзас-сити произошла перестрелка между подозреваемым и полицией (иллюстрация)
В Канзас-сити произошла перестрелка между подозреваемым и полицией (иллюстрация) / Фото из открытых источников

Один человек погиб в результате перестрелки в американском Канзас-сити. Правоохранители ликвидировали подозреваемого в убийстве, которое произошло почти две недели назад.

Найти полиция искала мужчину около недели, сообщает CNN.

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Когда же он заметил возле своего дома копов – открыл по ним огонь и сразу после этого скрылся с места происшествия. Вскоре вернулся и забаррикадировался в своем доме. А тогда вышел и снова начал стрелять. Полицейские открыли ответный огонь и застрелили нападавшего.

В результате перестрелки трое офицеров полиции получили ранения. Сейчас они находятся в больнице, их состояние стабильное. А личность убитого пока не разглашают.

Теги: Новости США Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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