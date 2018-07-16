У США між поліцією та підозрюваним спалахнула перестрілка, є загиблий та поранені

Одна людина загинула внаслідок перестрілкb в американському Канзас-сіті. Правоохоронці ліквідували підозрюваного у вбивстві, яке трапилось майже два тижні тому.

Знайти чоловіка у поліції намагались близько тижня, повідомляє CNN.

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Коли ж він помітив біля свого дому копів – відкрив по них вогонь і одразу після цього втік з місця події. Невдовзі повернувся та забарикадувався у своєму будинку. А тоді вийшов і знову почав стріляти. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь і застрелили нападника.

Внаслідок перестрілки троє офіцерів поліції отримали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні, їх стан стабільний. А особу вбитого поки не розголошують.