Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере 530 миллионов долларов был продан в пятницу в штате Калифорния. Этот джек-пот является седьмым по величине в истории лотереи Mega Millions.

Выигрышными стали номера 17, 19, 27, 40, 68 и 2. Если обладатель счастливого билета решит забрать выигрыш сразу, то его сумма, согласно правилам, сократится до 345,2 миллиона долларов, сообщает сайт Mega Millions.

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Если же победитель будет претендовать на всю сумму целиком, то ему придется согласиться на постепенные ежегодные выплаты в течение 30 лет.

Наибольший выигрыш для отдельного билета, размер которого составлял 1,5 миллиарда долларов – был разыгран в Mega Millions 23 октября 2018, однако его обладатель пришел за выигрышем только через четыре месяца и получил "на руки" 877 миллионов долларов.

Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Британских Виргинских островах. В октябре 2017 организаторы объявили об изменении правил лотереи. Стоимость стандартного лотерейного билета выросла с одного доллара до двух. При этом шансы выиграть главный приз снизились: с 1 до 258,9 миллиона до 1 к 303 миллионам.