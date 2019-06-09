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      В США мужчина выиграл в лотерею более 500 миллионов долларов

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      Человек в Калифорнии сорвал рекордный джек-пот в лотерею
      Человек в Калифорнии сорвал рекордный джек-пот в лотерею / Фото з відкритих джерел

      Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере 530 миллионов долларов был продан в пятницу в штате Калифорния. Этот джек-пот является седьмым по величине в истории лотереи Mega Millions.

      Выигрышными стали номера 17, 19, 27, 40, 68 и 2. Если обладатель счастливого билета решит забрать выигрыш сразу, то его сумма, согласно правилам, сократится до 345,2 миллиона долларов, сообщает сайт Mega Millions.

      Кстати, в Эстонии продают квартиры всего за 50 евро: что же с ними не так?

      Если же победитель будет претендовать на всю сумму целиком, то ему придется согласиться на постепенные ежегодные выплаты в течение 30 лет.

      Наибольший выигрыш для отдельного билета, размер которого составлял 1,5 миллиарда долларов – был разыгран в Mega Millions 23 октября 2018, однако его обладатель пришел за выигрышем только через четыре месяца и получил "на руки" 877 миллионов долларов.

      Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Британских Виргинских островах. В октябре 2017 организаторы объявили об изменении правил лотереи. Стоимость стандартного лотерейного билета выросла с одного доллара до двух. При этом шансы выиграть главный приз снизились: с 1 до 258,9 миллиона до 1 к 303 миллионам.

      blog_ava
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      Теги: Деньги Новости США Курьезные новости
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