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      У США чоловік виграв у лотерею понад 500 мільйонів доларів

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      Чоловік у Каліфорнії зірвав рекордний джек-пот у лотерею
      Чоловік у Каліфорнії зірвав рекордний джек-пот у лотерею / Фото з відкритих джерел

      Квиток лотереї Mega Millions з виграшем в розмірі 530 мільйонів доларів був проданий у п'ятницю в штаті Каліфорнія. Цей джек-пот є сьомим за величиною в історії лотереї Mega Millions.

      Виграшними стали номери 17, 19, 27, 40, 68 і 2. Якщо власник щасливого квитка вирішить забрати виграш відразу, то його сума, згідно з правилами, скоротиться до 345,2 мільйона доларів, повідомляє сайт Mega Millions

      До речі, в Естонії продають квартири всього за 50 євро: що ж з ними не так?

      Якщо ж переможець буде претендувати на всю суму цілком, то йому доведеться погодитися на поступові щорічні виплати протягом 30 років.

      Найбільший виграш для окремого квитка, розмір якого складав 1,5 мільярда доларів – був розіграний в Mega Millions 23 жовтня 2018 року, однак його володар прийшов за виграшем тільки через чотири місяці і отримав "на руки" 877 мільйонів ​доларів.

      Лотерейні квитки Mega Millions продаються у 44 штатах, столичному окрузі Колумбія і на Британських Віргінських островах. У жовтні 2017 року організатори оголосили про зміну правил лотереї. Вартість стандартного лотерейного квитка зросла з одного долара до двох. При цьому шанси виграти головний приз знизилися: з 1 до 258,9 мільйона до 1 до 303 мільйонів.

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      Теги: Курйозні новини Новини США Гроші
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