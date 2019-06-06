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      В Естонії продають квартири за 50 євро: що з ними не так – фото

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      В естонському місті Кохтла-Ярве влаштовують аукціон з продажу нерухомості
      В естонському місті Кохтла-Ярве влаштовують аукціон з продажу нерухомості / Wikiway.com

      В естонському місті Кохтла-Ярве вирішили влаштувати розпродаж нерухомості. Тут можна придбати квартиру за смішною ціною від 50 євро.

      Відкритий аукціон у місті, яке розташоване неподалік від кордону з Росією, проведуть 14 червня, пише місцеве видання Postimees.

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      Чому квартири виставляють на аукціон?

      На аукціон виставлені квартири, в яких ніхто не живе. Переважно власники померли і не передали нікому у спадок, або спадкоємців не зацікавило це житло – тому така нерухомість стала власністю міста.

      Помічниця мера міста Кохтла-Ярве Юлле Лепассаар зазначила, що за рік назбирується приблизно 20-25 таких квартир.

      На подібних аукціонах, зазвичай, продають декілька таких помешкань. Через борги за комуналку, поганий стан житла чи велику кількість сміття у ньому деякі вдається продати не з першого разу.

      Цього разу на торги виставили 39 об'єктів – з них 22 пустують, а у решті живуть орендарі, які також можуть скористатись правом його викупити.

      Вартість найдешевшого лота – 50 євро, найдорожчого – 3 тисячі (орієнтовно 90 тисяч гривень). Щоправда, за участь доведеться заплатити 32 євро.

      Естонія квартири аукціон 50 євро
      Так виглядає двокімнатна квартира, стартова ціна якої 50 євро

      Естонія квартира розпродаж аукціон 50 євро
      Інтер'єр квартири, яка виставлена на аукціон за 50 євро

      До слова, подібний розпродаж нерухомості влаштовують в одній з японських префектур.

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      Теги: Курйозні новини Новини нерухомості світу Естонія Продаж нерухомості Аукціон Ринок нерухомості Новини нерухомості
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