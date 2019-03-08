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      Будинок у подарунок: що пропонують за переїзд в італійське село

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      Будинок у подарунок: що пропонують за переїзд в італійське село
      Будинок у подарунок: що пропонують за переїзд в італійське село / Splashdeideas.com

      Італійські села почали залучати нових жителів, пропонуючи їм будинки за 1 євро, проте в альпійському селищі Локана пішли ще далі − сім'ям, які збираються переїхати, пропонують фінансову підтримку в 100 тисяч доларів протягом трьох років.

      Мер селища Локана у П'ємонті, гірському регіоні, що межує зі Швейцарією та Францією, збирається платити понад 100 тисяч доларів протягом трьох років сім'ям, які переїдуть в Локану і оселяться там. Про це повідомляє CNN.

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      Такі умови запропонують людям, які мають дітей і мінімальну щорічну зарплату 60 тисяч євро.

      Наше населення скоротилося з 7000 жителів на початку 1900-х до 1500 людей. Щороку наші школи під ризиком закриття через малу кількість учнів. Ми не можемо цього дозволити,
      – каже мер селища Джованні Бруно Маттіт.

      Також він наголосив, що хоче залучити молодих людей, які працюють віддалено, або ж хочуть почати власну справу на новому місці. У селищі є десятки зачинених магазинів, барів і ресторанів, які можна відкрити знову.

      Незважаючи на те, що пропозиція переїхати в Італійське село виглядає вигідною, тут є негативні сторони.

      Дослідниця сучасної історії Андреа Унгарі каже, що для того, аби такий план спрацював у довгостроковій перспективі, потрібно покращити інфраструктуру сіл, забезпечити медичний та інші сервіси, інакше люди не зможуть залишитися там надовго.

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      Теги: Новини нерухомості Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 Канал
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