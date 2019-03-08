Дом в подарок: что предлагают за переезд в итальянскую деревню

Итальянские деревни начали привлекать новых жителей, предлагая им дома за 1 евро, однако в альпийском поселке Локана пошли еще дальше − семьям, которые собираются переехать, предлагают финансовую поддержку в 100 тысяч долларов в течение трех лет.

Мэр поселка Локана в Пьемонте, горном регионе, что граничит со Швейцарией и Францией, собирается платить более 100 тысяч долларов в течение трех лет семьям, которые переедут в Локану и поселятся там. Об этом сообщает CNN.

Читайте также: Посольство РФ в Чехии сдает в аренду квартиры, предоставленные российским дипломатам

Такие условия предложат людям, имеющим детей и минимальную ежегодную зарплату 60 тысяч евро.

Наше население сократилось с 7000 жителей в начале 1900-х до 1500 человек. Ежегодно наши школы под риском закрытия из-за малого количества учеников. Мы не можем этого позволить,

– говорит мэр поселка Джованни Бруно Маттит.

Также он подчеркнул, что хочет привлечь молодых людей, которые работают удаленно, или же хотят начать собственное дело на новом месте. В поселке есть десятки закрытых магазинов, баров и ресторанов, которые можно открыть снова.

Несмотря на то, что предложение переехать в итальянскую деревню выглядит выгодным, здесь есть негативные стороны.

Исследовательница современной истории Андреа Унгари говорит, что для того, чтобы такой план сработал в долгосрочной перспективе, нужно улучшить инфраструктуру, обеспечить медицинский и другие сервисы, иначе люди не смогут остаться там надолго.