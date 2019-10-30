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      В США на жилой дом упал самолет: пилот погиб

      10 Читати новину українською
      Cessna 414
      Cessna 414 / imagewerx

      Инцидент произошел в штате Нью-Джерси, 29 сентября, утром по местному времени. Небольшой самолет Cessna 414 врезался в жилой дом, в результате чего загорелись по меньшей мере три соседних здания.

      Самолет врезался в дом, в котором жила семья с маленьким ребенком. К счастью, на момент аварии их в здании не было. Сразу же после этого дом загорелся, сообщает издание CBS News.

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      Пожар крайне быстро начал распространяться районом. На место немедленно прибыли пожарные и спасатели. Огонь удалось потушить за полтора часа, в 12:30 по местному времени.


      Пожар быстро перекинулся на соседние здания / Фото @MarcuswevansSr

      По предварительной информации, к тушению пожара были привлечены почти 200 спасателей.

      Мэр колониального центра Джон Маккормак сказал, что пилот был единственным человеком на борту
      – говорится в сообщении.

       

      blog_ava
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      Теги: Аварии и ДТП авиация Новости США Пожар Жертвы
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