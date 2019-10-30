02:21
30 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вино від Кисельова. Нелегкі тюремні будні російської шпигунки
      Вєсті Кремля
      21:35, 29 жовтня
      Вєсті.UA: Хитрий план Зеленського і Трампа проти Путіна. Психічно хворі у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:41, 29 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      У США на житловий будинок впав літак: пілот загинув

      68 Читать новость на русском
      Cessna 414
      Cessna 414 / imagewerx

      Інцидент стався у штаті Нью-Джерсі, 29 вересня, зранку за місцевим часом. Невеликий літак Cessna 414 врізався у житловий будинок, внаслідок чого загорілися щонайменше три сусідні будівлі.

      Літак врізався у будинок, в якому жила сім'я з маленькою дитиною. На щастя, на момент аварії їх в будівлі не було. Відразу ж після цього будинок загорівся, повідомляє видання CBS News.

      Цікаво: Смоленська катастрофа: Росія допустила польську комісію до уламків літака Ту-154М

      Пожежа вкрай швидко почала поширюватися районом. На місце негайно прибули пожежники та рятувальники. Вогонь вдалося загасити за півтори години, о 12:30 за місцевим часом.


      Пожежа швидко перекинулася на сусідні будівлі / Фото @MarcuswevansSr

      За попередньою інформацією, до гасіння пожежі було залучено майже 200 рятувальників.

      Мер колоніального центру Джон Маккормак сказав, що пілот був єдиною людиною на борту літака,
      – йдеться у повідомленні.

       

      blog_ava
      Розведення сил біля Золотого почалося: відео
      29 жовтня
      3714
      Теги: Новини США авіація Аварії та ДТП Жертви Пожежа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 29 жовтня: початок розведення сил у Золотому, плідна Рада й радіація у Києві
      29 жовтня , 22:32 Головні новини 29 жовтня: початок розведення сил у Золотому, плідна Рада й радіація у Києві
      Ірина Вихрущ 756
      Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      29 жовтня , 22:00 Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      Борис Немировський 831
      Чекайте на помсту: західні ЗМІ про знищення лідера "Ісламської держави" та наслідки для світу
      29 жовтня , 21:01 Чекайте на помсту: західні ЗМІ про знищення лідера "Ісламської держави" та наслідки для світу
      Світлана Попова 1552
      Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
      29 жовтня , 20:01 Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
      Євгенія Мазур 919
      Чому промова Зеленського в Маріуполі не вплине на інвесторів, – Фурса
      29 жовтня , 19:00 Чому промова Зеленського в Маріуполі не вплине на інвесторів, – Фурса
      Блог Медіа 1045
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук