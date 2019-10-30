У США на житловий будинок впав літак: пілот загинув

Інцидент стався у штаті Нью-Джерсі, 29 вересня, зранку за місцевим часом. Невеликий літак Cessna 414 врізався у житловий будинок, внаслідок чого загорілися щонайменше три сусідні будівлі.

Літак врізався у будинок, в якому жила сім'я з маленькою дитиною. На щастя, на момент аварії їх в будівлі не було. Відразу ж після цього будинок загорівся, повідомляє видання CBS News.

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Пожежа вкрай швидко почала поширюватися районом. На місце негайно прибули пожежники та рятувальники. Вогонь вдалося загасити за півтори години, о 12:30 за місцевим часом.



Пожежа швидко перекинулася на сусідні будівлі / Фото @MarcuswevansSr

За попередньою інформацією, до гасіння пожежі було залучено майже 200 рятувальників.

Мер колоніального центру Джон Маккормак сказав, що пілот був єдиною людиною на борту літака,

– йдеться у повідомленні.