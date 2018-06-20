В США назвали действия оккупантов на Донбассе "безрассудной эскалацией"

Российские оккупанты на Донбассе прибегли к "безрассудной эскалации", обстреляв ракетами беспилотник Наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Гедер Науерт, сообщает "Голос Америки".

"Российские боевики вновь провели безрассудную эскалацию, сделав выстрелы ракетами класса "земля-воздух" по гражданскому беспилотному летательному аппарату ОБСЕ на востоке Украины 9 и 15 июня", – отметила представительница Госдепа.

Читайте также: ОБСЕ имеет новые доказательства нарушений Россией договоренностей по Донбассу – США

Она призвала оккупантов на Донбассе перестать запугивать наблюдательную миссию.

Россия должна поддержать наблюдательную миссию и ее усилия по установлению мира,

– подытожила Науерт.

Напомним, 15 июня беспилотный летательный аппарат СММ в Донецкой области заметил зенитно-ракетный комплекс 9K33 "Оса", размещенный с нарушением линий отвода. Из комплекса по беспилотнику запускали ракету.