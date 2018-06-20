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В США назвали действия оккупантов на Донбассе "безрассудной эскалацией"

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По беспилотнику ОБСЕ на Донбассе стреляли
По беспилотнику ОБСЕ на Донбассе стреляли / 24 Канал

Российские оккупанты на Донбассе прибегли к "безрассудной эскалации", обстреляв ракетами беспилотник Наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Гедер Науерт, сообщает "Голос Америки".

"Российские боевики вновь провели безрассудную эскалацию, сделав выстрелы ракетами класса "земля-воздух" по гражданскому беспилотному летательному аппарату ОБСЕ на востоке Украины 9 и 15 июня", – отметила представительница Госдепа.

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Она призвала оккупантов на Донбассе перестать запугивать наблюдательную миссию.

Россия должна поддержать наблюдательную миссию и ее усилия по установлению мира,
– подытожила Науерт.

Напомним, 15 июня беспилотный летательный аппарат СММ в Донецкой области заметил зенитно-ракетный комплекс 9K33 "Оса", размещенный с нарушением линий отвода. Из комплекса по беспилотнику запускали ракету.

Теги: Новости США Война на Донбассе ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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