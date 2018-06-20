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В США назвали дії окупантів на Донбасі "нерозсудливою ескалацією"

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По безпілотнику ОБСЄ на Донбасі стріляли
По безпілотнику ОБСЄ на Донбасі стріляли / 24 Канал

Російські окупанти на Донбасі вдалися до «нерозсудливої ескалації», обстрілявши ракетами безпілотник Спостережної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це сповістила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт, повідомляє "Голос Америки".

"Російські бойовики знову провели нерозсудливу ескалацію, зробивши постріли ракетами класу "земля-повітря" по цивільному безпілотному літальному апарату ОБСЄ на сході України 9 та 15 червня", – зазначила представниця Держдепу.

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Вона закликала окупантів на Донбасі перестати залякувати спостережну місію.

Росія має підтримати спостережну місію і її зусилля зі встановлення миру,
– підсумувала Науерт.

Нагадаємо, 15 червня безпілотний літальний апарат СММ на Донеччині помітив зенітно-ракетний комплекс 9K33 "Оса", розміщений із порушенням ліній відведення. З комплексу по безпілотнику запускали ракету.

Теги: Новини США Війна на Донбасі ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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