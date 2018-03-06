В США назвали главное условие снятия санкций с России

США "скорее всего" снимут санкции с Российской Федерации, если Кремль прекратит активно вмешиваться в политику других стран.

Об этом заявил сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан, передает "РИА Новости".

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"Что касается российских санкций, это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, таких как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет – они продолжат действовать", – заявил чиновник.

Со слов сенатора, в первую очередь он имеет в виду ситуацию, связанную с Украиной и вмешательством в выборы в США и в других странах.

Напомним, 2 марта президент США Дональд Трамп продолжил санкции в отношении России из-за ситуации в Украине еще на год. В сообщении указано, что поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, согласно которому были введены санкции в отношении России, продлевается еще на один год.