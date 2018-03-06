У США назвали головну умову зняття санкцій з Росії

США "швидше за все" знімуть санкції з Російської Федерації, якщо Кремль припинить активно втручатися в політику інших країн.

Про це заявив сенатор від штату Аляска Даніел Салліван, передає "РИА Новости".

Читайте також: Кондоліза Райс назвала переваги особистих санкцій проти російських чиновників

"Що стосується російських санкцій, це повністю залежить від російського уряду. Якщо він припинить активність в деяких областях, будь то спроба підірвати демократію в Сполучених Штатах або втручання у справи в інших країнах, таких як Україна, санкції, швидше за все, будуть зняті. Якщо ні – вони продовжать діяти", – заявив чиновник.

Зі слів сенатора, в першу чергу він має на увазі ситуацію, пов'язану з Україною та втручанням у вибори в США та в інших країнах.

Нагадаємо, 2 березня президент США Дональд Трамп продовжив санкції щодо Росії через ситуацію в Україні ще на рік. У повідомленні зазначено, що оскільки ситуація навколо України "продовжує представляти незвичайну і екстраординарну загрозу національній безпеці і міжнародній політиці США", дія президентського указу від 2014 року, відповідно до якого були введені санкції відносно Росії, продовжується ще на один рік.