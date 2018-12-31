В США обстреляли машину с детьми: есть жертвы – фото

В понедельник, 31 декабря, в американском штате Техас обстреляли автомобиль, в котором находились четверо детей. В результате обстрела один ребенок погиб.

Об этом сообщает AP.

Читайте также: На выборах в Бангладеш погибли по меньшей мере 12 человек

Известно, что автомобиль отъезжал от магазина, когда внезапно его начали обстреливать.

В результате инцидента погибла семилетняя девочка. Еще один ребенок порезался осколком стекла. Кроме того, мать детей, которая также находилась в машине, получила пулевое ранение в руку. Две другие девочки не пострадали.



В Техасе обстреляли машину с детьми // Фото: Baltimore News

В настоящее время полиция проводит следственные действия.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заверил, что его администрация не несет ответственность за случаи смерти детей иммигрантов, задержанных на границе между США и Мексикой.