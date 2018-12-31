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      В США обстреляли машину с детьми: есть жертвы – фото

      64 Читати новину українською
      В США обстреляли машину с детьми
      В США обстреляли машину с детьми / todaytrail.com

      В понедельник, 31 декабря, в американском штате Техас обстреляли автомобиль, в котором находились четверо детей. В результате обстрела один ребенок погиб.

      Об этом сообщает AP.

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      Известно, что автомобиль отъезжал от магазина, когда внезапно его начали обстреливать.

      В результате инцидента погибла семилетняя девочка. Еще один ребенок порезался осколком стекла. Кроме того, мать детей, которая также находилась в машине, получила пулевое ранение в руку. Две другие девочки не пострадали.

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      В Техасе обстреляли машину с детьми // Фото: Baltimore News

      В настоящее время полиция проводит следственные действия.

      Напомним, что президент США Дональд Трамп заверил, что его администрация не несет ответственность за случаи смерти детей иммигрантов, задержанных на границе между США и Мексикой.

      Теги: Жертвы Дети и несовершеннолетние Техас Новости США Полиция
      Источник: 24 Канал
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