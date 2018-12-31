У США обстріляли машину з дітьми: є жертви – фото

У понеділок, 31 грудня, в американському штаті Техас обстріляли автомобіль в якому перебували четверо дітей. Унаслідок обстрілу одна дитина загинула.

Про це повідомляє AP.

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Відомо, що автомобіль від'їжджав від магазину, коли раптово його почали обстрілювати.

Унаслідок інциденту загинула семирічна дівчинка. Ще одна дитина порізалася осколком скла. Крім того, мати дітей, яка також перебувала в авто, отримала кульове поранення в руку. Дві інші дівчинки не постраждали.



У Техасі обстріляли машину з дітьми//Фото: Baltimore News

Наразі поліція проводить слідчі дії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запевнив, що його Адміністрація не несе відповідальність за випадки смертей дітей іммігрантів, затриманих на кордоні між США та Мексикою.