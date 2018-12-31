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      У США обстріляли машину з дітьми: є жертви – фото

      219 Читать новость на русском
      У США обстріляли машину з дітьми
      У США обстріляли машину з дітьми / todaytrail.com

      У понеділок, 31 грудня, в американському штаті Техас обстріляли автомобіль в якому перебували четверо дітей. Унаслідок обстрілу одна дитина загинула.

      Про це повідомляє AP.

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      Відомо, що автомобіль від'їжджав від магазину, коли раптово його почали обстрілювати.

      Унаслідок інциденту загинула семирічна дівчинка. Ще одна дитина порізалася осколком скла. Крім того, мати дітей, яка також перебувала в авто, отримала кульове поранення в руку. Дві інші дівчинки не постраждали.

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      У Техасі обстріляли машину з дітьми//Фото: Baltimore News

      Наразі поліція проводить слідчі дії.

      Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запевнив, що його Адміністрація не несе відповідальність за випадки смертей дітей іммігрантів, затриманих на кордоні між США та Мексикою.

      Теги: Поліція Новини США Техас Діти і неповнолітні Жертви
      Джерело: 24 Канал
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