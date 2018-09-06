В США одобрили закон о введении санкций за кибератаки

Палата представителей Конгресса США приняла закон «О киберсдерживании и соответствующих мерах». Об этом сообщается на сайте Конгресса. Этот документ, в частности, требует от президента формировать списки опасных в киберпространстве деятелей.

Соответствующая информация появилась на сайте американского законодательного органа.

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Как отмечается в документе, Вашингтон должен ввести санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления против США.

По мнению авторов законопроекта, такая мера сможет защитить выборы в стране и важные объекты инфраструктуры от "спонсированными иностранными государствами умышленных кибератак", а также даст основу сдерживания и реагирования на кибератаки против США в будущем.

Кроме того, в документе говорится, что такая норма принята на фоне заявлений директора нацразведки США о том, что "Россия, Китай, Иран и Северная Корея станут крупнейшими киберугрозами для Соединенных Штатов".

Также сказано об атаке вредоносным программным обеспечением, как, к примеру, NotPetya и вирусом WannaCry, которые были проведены Россией. Как считают американские законодатели, эта атака стала самой разрушительной кибератакой в истории и смогла нанести ущерб на миллиарды долларов в Украине, Европе, Америке и Азии.

Вместе с тем инициатива предусматривает, что президент имеет возможность отказать в наложении санкций в каждом отдельном случае на срок не более года. Правда, полностью отказаться от ограничений лидер США сможет только, если в специальные комитеты конгресса США будут направлены специальные письма, которые подтвердят решение не вводить санкции в этом случае важное значение для экономики или национальных интересов страны.

Напомним, недавно российские хакеры Fancy Bear пытались взломать электронную переписку верховных помощников Вселенского Патриарха Варфоломея І, который решает предоставлять автономию Украинской поместной автокефальной церкви.