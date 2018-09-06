10:31
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 15°C
  • пятница
    25°C 20°C
  • суббота
    24°C 19°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

В США одобрили закон о введении санкций за кибератаки

29 Читати новину українською
Палата представителей Конгресса США приняла закон о санкциях за кибератаки
Палата представителей Конгресса США приняла закон о санкциях за кибератаки / Соцсети

Палата представителей Конгресса США приняла закон «О киберсдерживании и соответствующих мерах». Об этом сообщается на сайте Конгресса. Этот документ, в частности, требует от президента формировать списки опасных в киберпространстве деятелей.

Соответствующая информация появилась на сайте американского законодательного органа.

Читайте также: Китайские хакеры взломали почту Клинтон: Трамп требует расследования

Как отмечается в документе, Вашингтон должен ввести санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления против США.

По мнению авторов законопроекта, такая мера сможет защитить выборы в стране и важные объекты инфраструктуры от "спонсированными иностранными государствами умышленных кибератак", а также даст основу сдерживания и реагирования на кибератаки против США в будущем.

Кроме того, в документе говорится, что такая норма принята на фоне заявлений директора нацразведки США о том, что "Россия, Китай, Иран и Северная Корея станут крупнейшими киберугрозами для Соединенных Штатов".

Также сказано об атаке вредоносным программным обеспечением, как, к примеру, NotPetya и вирусом WannaCry, которые были проведены Россией. Как считают американские законодатели, эта атака стала самой разрушительной кибератакой в истории и смогла нанести ущерб на миллиарды долларов в Украине, Европе, Америке и Азии.

Вместе с тем инициатива предусматривает, что президент имеет возможность отказать в наложении санкций в каждом отдельном случае на срок не более года. Правда, полностью отказаться от ограничений лидер США сможет только, если в специальные комитеты конгресса США будут направлены специальные письма, которые подтвердят решение не вводить санкции в этом случае важное значение для экономики или национальных интересов страны.

Напомним, недавно российские хакеры Fancy Bear пытались взломать электронную переписку верховных помощников Вселенского Патриарха Варфоломея І, который решает предоставлять автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

Теги: Новости политики Законодательство Санкции хакеры Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
сегодня, 09:30 Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна суміш и The Gitas
Катерина Петренко
10 простых советов от России, как потерять все – на примере утечки кислорода на МКС в космосе
сегодня, 08:41 10 простых советов от России, как потерять все – на примере утечки кислорода на МКС в космосе
Аркадий Бабченко
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
5 сентября, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Трамп опроверг существование приказа об убийстве Асада
сегодня, 04:10 Трамп опроверг существование приказа об убийстве Асада
Отравление Скрипалей: Великобритания созывает Совет безопасности ООН
сегодня, 02:30 Отравление Скрипалей: Великобритания созывает Совет безопасности ООН
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
NASA дарит возможность "посетить" Марс: панорамное видео поверхности планеты
 1 февраля 2016 , 17:19
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук