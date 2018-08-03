В посольстве США осудили нападение на херсонскую чиновницу Гандзюк
Посольство Соединенных Штатов в Украине заявило, что осуждает нападение на общественную активистку, советницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк.
Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.
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"Очень надеемся на тщательное расследование, в результате которого нападавший будет привлечен к ответственности", – заявили в США.
Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела.
Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.
Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском ожоговом центре, ей предоставлена государственная охрана.