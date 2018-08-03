У посольстві США засудили напад на херсонську чиновницю Гандзюк
Посольство Сполучених Штатів в Україні заявило, що засуджує напад на громадську активістку, радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.
Про це йдеться в заяві посольства у Twitter.
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"Дуже сподіваємося на ретельне розслідування, в результаті якого нападника буде притягнуто до відповідальності", – заявили у США.
Нагадаємо, 31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла.
Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.
Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському опіковому центрі, їй надано державну охорону.