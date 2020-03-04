В США собака миниатюрной породы спасла девушку от грабителей

В американском городе Саут Фултон собака породы йоркширский терьер защитила девушку от двух грабителей. Они пришли к дому мужчины по имени Деон Юинг с пистолетами, в то время там находилась племянница хозяина.

На сайте WGCL-TV сообщают, что имя собаки, которая была в жилище вместе с девушкой – Старла.

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Племянница хозяина получила уведомление на телефон о том, что кто-то приблизился к дому. Она не успела опомниться, как через мгновение неизвестные мужчины выбили дверь. Однако в тот момент на них сразу бросился пес.

Злоумышленники дважды выстрелили в собаку, но та продолжала лаять и путаться под ногами. Именно это помогло девушке сбежать. Она утверждает, что грабители хотели выстрелить в нее.

После того, как грабители скрылись, девушка повезла собаку к ветеринару. У Старлы ранена передняя и задняя конечность. Но есть надежда, что медикам удастся ее полностью вылечить.

"Мы пытаемся ограничить ее движение из-за травм. Они (медики, – 24 канал) не хотят, чтобы Старла еще больше повредила их", – пояснил Юинг.