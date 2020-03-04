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      У США собака мініатюрної породи врятував дівчину від грабіжників

      - Читать новость на русском
      Мініатюрний собака врятував дівчину / WGCL-TV

      В американському місті Саут Фултон собака породи йоркширський тер'єр захистив дівчину від двох грабіжників. Вони прийшли до будинку чоловіка на ім’я Деон Юінг із пістолетами, у той час там перебувала племінниця господаря.

      На сайті WGCL-TV повідомляють, що ім'я собаки, який був у помешканні разом з дівчиною, – Старла.

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      Племінниця господаря отримала сповіщення на телефон про те, що хтось наблизився до будинку. Вона не встигла оговтатись, як за мить невідомі чоловіки вибили двері. Однак у той момент на них одразу кинувся пес.

      Зловмисники двічі вистрілили в собаку, але той продовжував гавкати і плутатися під ногами. Саме це допомогло дівчині втекти. Вона стверджує, що грабіжники хотіли вистрілити в неї.

      Після того, як грабіжники втекли, дівчина повезла собаку до ветеринара. У Старли поранена передня і задня кінцівка. Та є надія, що медикам вдасться її повністю вилікувати.

      "Ми намагаємось обмежити її рух через травми. Вони (медики, – 24 канал) не хочуть, щоб Старла ще більше пошкодила їх", - пояснив Юінг. 

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      3 березня
      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини США Кримінал Кримінальні новини Курйозні новини Світ тварин
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