У США собака мініатюрної породи врятував дівчину від грабіжників

В американському місті Саут Фултон собака породи йоркширський тер'єр захистив дівчину від двох грабіжників. Вони прийшли до будинку чоловіка на ім’я Деон Юінг із пістолетами, у той час там перебувала племінниця господаря.

На сайті WGCL-TV повідомляють, що ім'я собаки, який був у помешканні разом з дівчиною, – Старла.

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Племінниця господаря отримала сповіщення на телефон про те, що хтось наблизився до будинку. Вона не встигла оговтатись, як за мить невідомі чоловіки вибили двері. Однак у той момент на них одразу кинувся пес.

Зловмисники двічі вистрілили в собаку, але той продовжував гавкати і плутатися під ногами. Саме це допомогло дівчині втекти. Вона стверджує, що грабіжники хотіли вистрілити в неї.

Після того, як грабіжники втекли, дівчина повезла собаку до ветеринара. У Старли поранена передня і задня кінцівка. Та є надія, що медикам вдасться її повністю вилікувати.

"Ми намагаємось обмежити її рух через травми. Вони (медики, – 24 канал) не хочуть, щоб Старла ще більше пошкодила їх", - пояснив Юінг.