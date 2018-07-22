В США преступник пытался скрыться от полиции и захватил около 50 заложников

В Лос-Анджелесе полиция преследовала мужчину, который стрелял в пожилую женщину. Убегая, мужчина забежал в супермаркет и взял в заложники около 50 человек.

Об этом сообщил сайт The Guardian.

Работники полиции рассказали, что 28-летний мужчина выстрелил в пожилую женщину семь раз и ранил другую женщину, у которой он украл машину. Полиция преследовала этот автомобиль и вела перестрелку с преступником.

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Позже вооруженный мужчина скрылся в супермаркет, в котором разбил стеклянные двери. Офицеры пытались вести переговоры с преступником, который захватил около 50 заложников, и просили его отпускать людей и сдаться.

Лишь в 18:30 вечера мужчина согласился сдаться и выйти через переднюю дверь.

Пожарные заявили, что шесть человек от 12 до 81 лет были доставлены в больницу. Никто не был ранен и все были в хорошем состоянии. Мэр Эрик Гарсетти поблагодарил полицию за их работу и выразил скорбь из-за потери Трейдери Джо.

К слову, на Закарпатье полиция устроила погоню со стрельбой за группой наркоторговцев. Отмечается, что все члены группы задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.