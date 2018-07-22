У США злочинець намагався втекти від поліції та захопив до 50 заручників

У Лос-Анджелесі поліція переслідувала чоловіка, який стріляв у бабусю. Втікаючи, чоловік втік до супермаркету та взяв у заручників близько 50 осіб.

Про це повідомив сайт The Guardian.

Працівники поліції розповіли, що 28-річний чоловік вистрілив у бабусю сім разів і поранив іншу жінку, у якої він вкрав машину. Поліція переслідувала цей автомобіль та вела перестрілку зі злочинцем.

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Пізніше озброєний чоловік втік до супермаркету, в якому розбив скляні двері. Офіцери намагалися вести переговори зі злочинцем, який захопив близько 50 заручників, та просили його відпускати людей та здатися.

Лише о 18:30 вечора чоловік погодився здатися та вийти через передні двері.

Пожежники заявили, що шість людей від 12 до 81 років були доставлені до лікарні. Ніхто не був поранений та всі були в доброму стані. Міський голова Ерік Гарсетті привітав міліцію за їхню роботу та висловив скорботу через втрату Трейдері Джо.

До слова, на Закарпатті поліція влаштувала погоню зі стріляниною за групою наркоторговців. Зазначається, що усіх членів групи затримано. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.