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В США проведут допрос бизнес-партнера Пола Манафорта

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Американская Фемида продолжает рассмотрение дела экс-советника Януковича и председателя предвыборной кампании Дональда Трампа – Пола Манафорта. По данным спецпрокурора Роберта Мюллера, Манафорт через оффшорные счета получил от Януковича около 60 миллионов долларов. Сегодня же на допрос в суд вызовут бывшего бизнес-партнера Манафорта Рика Гейтса.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент "Голоса Америки" Татьяна Ворожко.

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В суде уже доказали финансовые злоупотребления Пола Манафорта. Его сторона защиты пытается доказать, что за них отвечал партнер по бизнесу Рик Гейтс.

Сегодня свидетельствовала одна из бугалтеров Пола Манафорта и она сказала, что Рик Гейтс безответственный человек, поэтому и сделал ошибки в документах. Они пытаются обрисовать Рика Гейтса как человека, который всех подставил.

С другой стороны, Гейт согласился на сотрудничество, но сначала лгал и даже признал это, подписав соглашение с прокурорами. Судья сможет уменьшить ему срок ареста, если он докажет, что он внес значительный вклад в расследование дела.

Сторона обвинения пытается доказать, что Рик Гейтс был в курсе финансовых схем.

Напомним, что первый свидетель по делу американского политтехнолога Пола Манафорта Тэд Девайн рассказал, что партнер Манафорта Ричард Гейтс предлагал ему работать на президента Украины Петра Порошенко. Такое заявление прозвучало 31 июля в зале суда в США, где рассматривают дело Манафорта, подозреваемого в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Теги: Новости США Пол Манафорт
Источник: 24 канал
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