У США проведуть допит бізнес-партнера Пола Манафорта

Американська Феміда продовжує розгляд справи екс-радника Януковича і голови передвиборчої кампанії Дональда Трампа – Пола Манафорта. За даними спецпрокурора Роберта Мюллера, Манафорт через офшорні рахунки отримав від Януковича близько 60 мільйонів доларів. Сьогодні ж на допит у суд викличуть колишнього бізнес-партнера Манафорта Ріка Гейтса.

Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка "Голосу Америки" Тетяна Ворожко.

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У суді вже довели фінансові зловживання Пола Манафорта. Його сторона захисту намагається довести, що зо них відповідав партнер по бізнесу Рік Гейтс.

Сьогодні свідчила одна з бугалтерок Пола Манафорта і вона сказала, що Рік Гейтс невідповідальна людина, тому й зробив помилки в документах. Вони намагаються змалювати Ріка Гейтса як людину, яка всіх підставила.

З іншого боку, Гейт спогодився на співпрацю, але спочатку брехав і навіть визнав це, підписавши угоду з прокурорами. Суддя зможе зменшити, йому термін арешту, якщо він доведе, що він зробив значний внесок у розслідування справи.

Сторона обинувачення намагається довести, що Рікі Гейтс був в курсі фінансових схем.

Нагадаємо, що перший свідок у справі американського політтехнолога Пола Манафорта Тед Девайн розповів, що партнер Манафорта Річард Гейтс пропонував йому працювати на Президента України Петра Порошенка. Така заява пролунала 31 липня в залі суду у США, де розглядають справу Манафорта, підозрюваного у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків.